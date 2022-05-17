Luna Vakfı'ndan kritik Bitcoin açıklaması

Kripto para piyasası geçtiğimiz hafta tarihi bir çöküşe tanıklık etti. Terra ekosisteminin iki önemli dijital varlığı LUNA ve UST’de görülen sert düşüş hareketi piyasayı resmen allak bullak etti.

Luna Vakfı tarafından 1 dolar olarak teminat gösterilen UST, 9 Mayıs tarihinde sabitliğini kaybetmişti. Buna karşılık UST’nin tekrardan 1 dolar seviyesine çıkabilmesi için Luna Vakfı elinde tuttuğu Bitcoin’leri satmıştı.

BITCOIN, 1.5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin’lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs’ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini görmüştü. UST’nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin’leri ABD’li Gemini ve Binance borsalarına aktarmıştı.

LUNA VAKFI'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Luna Vakfı tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Şirket daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu. Luna Vakfı’nın toplam Bitcoin miktarı ise 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.

Luna Vakfı bugün sadece 313 adet Bitcoin rezervinin bulunduğunu açıkladı. Böylelikle 3.2 milyar dolar değerindeki Bitcoin rezervi 87 milyon dolara düştü. Vakıf toplamda 3 milyar dolardan fazla Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

"An itibarıyla Luna Vakfı’nın kripto para rezervi adet bazında şu şekilde: 313 BTC, 39 bin 914 BNB, 1 milyon 973 bin 554 AVAX, 1 milyar 847 milyon 79 bin 725 UST, 222 milyon 713 bin 7 LUNA."

Vakfın 7 Mayıs tarihinde adet bazında kripto para rezervi ise şöyleydi: 80 bin 394 BTC, 39 bin 914 BNB, 26 milyon 281 bin USDT, 23 milyon 555 bin USDC, 1 milyon 973 bin AVAX, 697 bin 344 UST, 1 milyon 691 bin LUNA.

LUNA REKOR MİKTARDA BASILINCA FİYATI SIFIRA İNDİ

Buna karşılık olarak UST’nin sabitliği bir türlü sağlanamadı. UST’nin tekrardan 1 dolar seviyesine çıkabilmesi için rekor miktarda LUNA basıldı. Piyasaya sürülen her bir yeni LUNA ile birlikte arz fazlalaştı. Böylelikle LUNA’nın değeri neredeyse sıfırlandı.

1 hafta önce 87 dolar seviyesinden işlem gören ve sermaye değeri bakımından ilk 10 kripto para birimi arasında yer alan LUNA’nın fiyatı 13 Mayıs Cuma günü 0.00000112 dolara kadar geriledi. LUNA 1.3 milyar dolarlık piyasa değeri ile bugün en yüksek hacimli 48’inci dijital varlık konumunda bulunuyor.

LUNA basımı da işe yaramayınca UST’nin fiyatı hızla düşüşe geçti ve 13 Mayıs Cuma günü 0.03720000 dolara indi. UST bugün 1.4 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 44’üncü kripto para olarak öne çıkıyor.

BINANCE, UST VE LUNA’YI LİSTEDEN ÇIKARDI

İki coinin sert gerilemesi sonrası Binance, LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR paritelerinde işlemlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Binance, UST için de BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT paritelerinde spot işlemlerin durdurulduğunu kaydetti. Ancak LUNA/BUSD ve UST/BUSD çiftlerinde işlemlerin halen devam ettiği görülüyor.