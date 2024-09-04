LPG'ye zam geldi!
Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaza (LPG) zam yapıldı.
Geçtiğimiz hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı.
İndirim haberlerinin ardından bu kez araç sahiplerini üzecek haber geldi.
Gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubuna 1,30 TL zam geldi.
Zammın ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde:
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
Yorumlar