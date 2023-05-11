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Lice kırsalında operasyon! 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "579 personelin katılımıyla Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "579 personelin katılımıyla Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın sona ermesiyle, "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonu başlatıldı.

J-İHA/J-SİHA destekli olarak icra edilen operasyonun ilk gününde, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada (2) terörist, (1) M-16 piyade tüfeği ve (1) AK-47 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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