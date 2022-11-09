Libya’dan Tunus’a 30 milyon ton akaryakıt yardımı!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hamude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akaryakıt taşıyan geminin salı günü Tunus’a ulaştığını söyledi.

Akaryakıt yardımının Libya hükümetinin Tunus’a verdiği desteğin bir parçası olduğunu vurgulayan Hamude, sevkiyatın gerçekleştirilmesi ve Tunuslu makamlarla koordinasyonun sağlanması konusunda Başbakan Dibeybe’nin Libya Ulusal Petrol Kurumu'na (NOC) talimat verdiğini kaydetti.

Sözcü Hamude, Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan’ın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe’ye bir telgraf gönderdiğini ve Tunus’u destekleme çabalarından ötürü teşekkür ettiğini aktardı.

Libya’nın Tunus Büyükelçiği’nden yapılan açıklamada ise Libya’dan gönderilen akaryakıtın Tunus’a ulaştığı hatırlatılarak, ‘’Akaryakıt sevkiyatı herhangi bir anlaşma ile alakalı değil. Akaryakıt yardımı Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin kardeş ülke Tunus’a yönelik dayanışma ve iş birliği vurgusunun bir parçası.’’ ifadeleri kullanıldı.