Klimayı kim icat etti? Türkiye'ye ne zaman geldi?

Günümüzde kullandığımız klimaların çalışma sistemine benzeyen ilk klimalar 1902 yılında ABD’li mühendis Willis Carrier tarafından icat edildi.

Artan sıcaklık ve değişen nem dengesi nedeniyle matbaalarda kullanılan kâğıtlar baskıya girdiklerinde renkleri düzgün çıkmıyor, genleşip büzüşüyordu.

Matbaa şirketi, Carrier’ın çalıştığı firmaya başvurarak bu soruna çare bulmalarını istedi.

Carrier, 1920 yılında odadaki sıcaklığı dengede tutan ve hava döngüsünü sağlayan bir klima üretti. Bu klima ilk kez bir sinema salonunda kullanıldı. Carrier’ın o dönemde geliştirdiği klimanın 30 tonluk devasa bir makine olduğu biliniyor.

Günümüzde kullanılan klimalar Carrier’in zekâsı ve Midgley’in çalışmalarındaki başarısıyla 1950’den bugüne evlerde kullanılıyor.

Türkiye'ye ne zaman geldi?

Klima ilk olarak Amerika'da icat edilmiştir. 1851 senesinde icat edilmesine karşın Türkiye'ye gelmesi 1988 senesinde olmuştur. Alarko- Carrier firması tarafından ilk klima Türkiye'ye girmiştir.