Kızılelma, seri üretime geçiyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Ankara'daki TEKNOFEST alanında konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Her şey çok güzel. Ankara'da ilk kez düzenleniyor. Dün de muhteşem bir atmosfer vardı bugün de öyle. Gençler TEKNOFEST ile kendilerini buluyorlar. Kendilerinden biraz yaşça büyük mühendislerin geliştirdikleri projeleri görmek onlara özgüven oluyor. Ben Ankara'da yaşça büyük misafirlerimizi de gördüm. Onlar da geçmiş yıllarda Türkiye'nin akamete uğratılan projelerini biliyorlar. Yarın büyük gün Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Hiç yalnız bırakmadılar. Bakü'de de birlikteydik. 7 kere de Cumhurbaşkanımız hep yanımızda oldu."

"Türkiye oyun kurucu ülkeler arasında"

Selçuk Bayraktar ise önümüzdeki yıl Kızılelma'nın seri üretime geçeceğini ifade etti.

Bayraktar, "Herkes büyük bir yürekle bu işi yapıyor. Teknofest masal diyarı gibi bir yer. Teknofest ile umut doluyoruz."

"Şimdi ki mühendislerimizin hayali dünyaya damga vurmak. Artık bir anlamda kaportacılık deniyor ya onu yapmak değil de tam bağımsız bir Türkiye için eserler yetiştirebileceğine inanan bir kuşak geliyor."

"Türkiye akıllı mühimmatları dünyaya ihraç ediyor. Her şey Türk mühendislerin eseri. Japonya özellikle Bayraktar TB2’ye çok büyük ilgi duyuyor. Latin Amerika ve Avrupa’dan da çok ciddi talepler var. 32 ülkeye ihraç edildi. Kızılelma 2024’te seri üretimde. Türkiye havacılıkta oyun kurucu ülkeler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.