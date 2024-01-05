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Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Kırşehir'de bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığını belirledikleri bir ikamete Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adresteki M.B, R.M. ve yabancı uyruklu kadın M.B. gözaltına aldı, şüphelilerin üzerinden çıkan 20 bin liraya el konulup ev mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu M.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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