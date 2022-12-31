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Kilis'te evde kaçak içki üreten şüpheli yakalandı

Kilis'te evde kaçak içki ürettiği ve satışını yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet Şanlı Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda 33 litre el yapımı içki, 500 şişe kapağı, 77 etiket, 60 içki şişesi, 3 litre saf alkol ve içki yapımında kullanılan 11 aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.M.K, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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