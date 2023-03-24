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Kilis'te DEAŞ'a yönelik operasyon! 2 zanlı yakalandı!

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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