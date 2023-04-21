Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" Kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacağını söyledi. Yeni bir kampanyayı duyuran Erdoğan, kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

"Yarısı Bizden" Kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, “İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 dairede 750 bin TL'ye kadar, 120 metrekare 3+1 dairede 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5 bin 625 lira taksit, 900 bin lira için 6 bin 750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak. Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz. “ açıklamasında bulundu

1.5 MİLYON KONUT İÇİN TARİHİ DÖNÜŞÜM

İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için tarihi dönüşüm başlıyor. 100.000 konutun temelleri bugün atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul’da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda riskli konutların dönüşümü için İstanbul’un iki yakasında uydu kentler kurulacak.

500.000 Avrupa, 500.000 Asya’da olacak.

Bunun yanı sıra hâlihazırda 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek.

Böylelikle 1.5 milyon konut dönüştürülerek, 6 milyon İstanbullu güvenli alanlara taşınacak.

İstanbul’un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.

100 m² 2+1 daire

750.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

5.625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 m² 3+1 daire

900.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

6.750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

5 ADIMDA “YARISI BİZDEN” KAMPANYASI

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.