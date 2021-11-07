Kazablanka - İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı

Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a gitmek üzere cuma günü havalanan Air Arabia'ya ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İspanya'da acil iniş talep etti.

Bir yolcunun şeker komasına girdiği ihbarının ardından uçağın İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Mallorca'ya inmesine izin verildi. Şeker komasına girdiği belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı, ancak durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine taburcu edildi.

12 kaçak göçmen İspanya'ya girmeyi başardı

Tahliye sırasında uçaktan inen yolcular pistlerde koşarak havalimanına girdi. Harekete geçen polis havalimanını kapatarak kaçan yolcuları yakalamaya çalıştı.

Gece yarısına kadar havalimanını kapatan İspanyol polisi, uçaktan kaçan 21 yolcu, şeker komasına girdiği söylenen bir kişi ve refakatçisi ile birlikte toplam 24 kişiyi yakaladı. Ancak 12 yolcu kayıplara karıştı.

Olayın büyük ihtimalle kaçak göçmen girişi olduğunu söyleyen polis, yolcuların biri hariç tamamının Faslı olduğunu söyledi. Olayın planlı olup olmadığıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyen polis, kaçmaya çalışan yolculardan hiçbirinin sığınma başvurusu yapmadığını kaydetti.