Kaza yapınca yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

Kaza, saat 05.45 sıralarında Şile Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 48 YC 905 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki 34 DJE 709 plakalı otomobile çarptı. Kazaya neden olan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü iddiaya göre, olay yerinden kaçarken aynı otomobilde bulunan Yusuf B. ise, yaralandı.

Bariyerlere çarparak durabilen diğer araç sürücüsü Hüseyin T. ise, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası Şile Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.