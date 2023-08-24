Kayıp profesörün gizemi 69 gündür çözülemiyor!

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 69 gün geride kaldı. Berzeg'in evinin önünden itibaren, bölge 3'üncü kez tarandı. Ancak havadan ve karadan taranan 240 kilometrelik bölgede herhangi bir ize rastlanmadı. Eşi Angela Berzeg'in (80), 1 milyon liralık ödül açıklamasına rağmen, herhangi bir ihbar yada bilgi gelmedi.

ABD ve İngiltere bağlantısı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

Kaçırılmış olabilir mi?

Berzeg’in ABD ve İngiltere bağlantıları ise kaçırılmış olabileceği iddialarını gündeme getiriyor. ABD’deki görevi süresince önemli ilişkileri olduğu ayrıca eşinin İngiltere kraliyet ailesiyle bağlantılı olduğu hatırlatılan Berzeg’in farlı nedenlerle kaçırılmış olabileceği iddia ediliyor.

Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

Bakan Şimşek’in hocasıydı

Öte yandan, üniversite yıllarında hocalığını da yapan Korhan Berzeg'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai de yaptıkları anlaşıldı. Ailesi, Mehmet Şimşek'in bakan olması sonrasında Korhan Berzeg'in 'Mehmet, ekonominin başına geçerse kısa sürede Türkiye'nin ekonomisi düzelir' şeklinde yorumda bulunduğunu söyledi.

Her yere bakıldı

Dron ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Havadan ve karadan yapılan aramalarda, bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı. Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi. Bu zamana kadar 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

Ödül de işe yaramadı

Aramalar, 150 kişiyle başlayıp umutlar tükenince önce 70'e, sonra da 30 kişilik ekibe düşürüldü. Ayrıca bölgede arama yapan JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı.

Berzeg'i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT'a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor. Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını ifade ettiler.

Öte yandan, Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos'ta, Berzeg'in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından geçen 20 günlük sürede Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı öğrenildi.