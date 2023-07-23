Kavurucu sıcaklar devam ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı’nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri döndü.

Meteoroloji, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının ayın sonuna kadar kalacağını bildirdi.