Kardeş katili 9 yıl sonra yakalandı

Konya'da, tartıştığı kardeşi Khaled Hasoun'u (34) bıçaklayarak öldürüp ülkesi Suriye'ye kaçan Ala Hasoun (47), 9 yıl sonra Gaziantep'te yakalanıp, tutuklandı. 1 yıl önce sahte kimlikle Türkiye'ye tekrar geldiği anlaşılan Hasoun ifadesinde, çocukları ve yeğenleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı kardeşini bıçakladığını söyledi.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'nde, 2 Şubat 2015'te saat 06.30 sıralarında, hareketsiz halde yerde yatan kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, adının Khaled Hasoun olduğu belirlenen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, araştırmasında Hasoun'u, ağabeyi 6 çocuk babası Ala Hasoun'un öldürdüğünü ve olayın ardından ülkesi Suriye'ye kaçtığını saptadı.

SAHTE KİMLİKLE TÜRKİYE'YE GİRDİ

Geçen ağustosta Konya'ya atanan İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kardeşini öldüren Hasoun'un, ülkeye tekrar gelme ihtimali üzerine, araştırılması için özel ekip kurdu. 6 kişilik özel ekip, Hasoun'un bir yıl önce sahte kimlikle Türkiye'ye geldiğini ve Gaziantep'e yerleşip terzilik yaptığını tespit etti. Gaziantep'e giden ekip Hasoun'un iş ve ev adresiyle otomobille geliş-gidiş güzergahlarını tek tek belirledi. 30 Ocak'ta da sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Hasoun, taşıdığı sahte kimlikteki Muhammed Yasin olduğunu ve Ala Hasoun'u tanımadığını iddia etti. Ancak Konya'ya getirilen Hasoun, ifadesinde kendisinin ve kardeşinin çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Khaled Hasoun ile tartıştıklarını ve bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Hasoun, dün sevk edildiği mahkemede tutuklandı.