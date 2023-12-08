Karakaya’ya yerli ve milli türbin!

Türkiye’nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı’nın 36 yıldır güç üreten türbinleri yenileniyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbinler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili iki kuruluşu olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Türkiye Elektromekanik A.Ş.’nin (TEMSAN) iş birliğinde santralin 6 ünitesine yerleştirilecek. 2026 yılında tamamlanacak rehabilitasyon projesi ile Karakaya HES, yıllık 178 GWh ek üretim gerçekleştirilecek. Bu ilave üretim, her yıl 445 milyon liralık artı değer üretecek. Karakaya, 61 bin ailenin daha yıllık elektriğini karşılayacak.

7,5 Milyar Dolarlık Yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017-2022 yılları arasında enerji verimliliği alanına 7,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasını sağladı. Bu yatırımlarla 18,7 milyon TEP kümülatif enerji tasarruf elde edilirken 59 milyon ton sera gazı emisyonu da engellendi. Bu alanda özel sektörün yükünü hafifletmek için verimlilik arttırıcı projeleri destekleyen bakanlık, bünyesindeki santrallerde de verimlilik arttırıcı projeler uyguluyor.

85 Tonluk Türbin Çarkı

Bu projelerden biri de 1987 yılında faaliyete geçen ve Türkiye’nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya HES’te uygulanmaya başlandı. Santralin birinci ünitesinde 36 yıllık türbinin demontajı tamamlandı ve 85 ton ağırlığındaki türbin çarkı ve diğer ekipmanların montajına geçildi. Restorasyon proje ile 300 MW’lık 6 üniteden meydana gelen toplam 1800 MW güç üreten santralin verimliliği yüzde 91’den yüzde 94,5 çıkartılacak.

Sırada Diğer Santraller Var

2026 yılında santralin 6 ünitesinde de tüm rehabilitasyonu tamamlanacak. Böylelikle Karakaya her yıl 178 GWh ek üretim gerçekleştirecek. Bu ilave üretim, her yıl 445 milyon liralık artı değer üretecek. Karakaya, 61 bin ailenin daha yıllık elektriğini karşılayacak. Yani sadece Karakaya HES’teki türbin yenileme çalışması, yaklaşık 250 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık elektriğini karşılayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karakaya HES’te başlattığı yerli ve milli restorasyon çalışmalarına diğer santrallerde de başlayacak.