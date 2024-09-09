Kabine bugün toplanıyor!

Kabine bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Ekonomi

Ekonomi başlığının ağırlık kazanacağı toplantıda, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki 3 yıllık yol haritası masaya yatırılacak.

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere, ekonomidedeki son durum değerlendirilecek.

Dış politika

Dış politikada, başta Gazze olmak üzere, bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin ardından Mısır'la yapılan stratejik iş birliği ele alınacak.

Eğitim

Eğitimde yapılan yatırımlar ve gelinen son durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününün ardından Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlere ve velilere önemli mesajlar vermesi bekleniyor.