Kabine bugün toplanıyor!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Ekonomi başlığının ön plana çıkacağı toplantıda orta vadeli program değerlendirilecek.
Kabine bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Ekonomi
Ekonomi başlığının ağırlık kazanacağı toplantıda, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki 3 yıllık yol haritası masaya yatırılacak.
Başta enflasyonla mücadele olmak üzere, ekonomidedeki son durum değerlendirilecek.
Dış politika
Dış politikada, başta Gazze olmak üzere, bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.
Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin ardından Mısır'la yapılan stratejik iş birliği ele alınacak.
Eğitim
Eğitimde yapılan yatırımlar ve gelinen son durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yapılacak.
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününün ardından Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlere ve velilere önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
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