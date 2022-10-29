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İzmir'de 661 sikke ele geçirildi

 İzmir'in Torbalı ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 661 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Ayrancılar Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlının üst aramasında 661 sikke ele geçirildi.

Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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