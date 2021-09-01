İzlanda futbol federasyonu yönetiminin tamamı cinsel taciz skandalı sonrası istifa etti

Federasyon başkanı cinsel saldırı iddialarını hafife aldığı eleştirileri sonrası pazar günü istifa etmişti.

Sonrasında yapılan ve 5 saat süren acil durum toplantısında ise yönetim kurulunu tamamı görevi bırakma kararı aldı.

Skandal 25 yaşındaki bir kadının devlet televizyonunda 2017 yılında bir milli futbolcu tarafından cinsel tacize uğramasıyla ilgili şikayette bulunduğunu açıklamasının ardından patlamıştı.

Kadın, tacizle suçlanan oyuncunun suçu kabul ettiğini, özür dileyip tazminat ödediğini de belirtti.

İzlanda Futbol Federasyonu bu olaydan haberdar olduğunu reddetmeye çalışmakla eleştiriliyordu. Ortaya çıkan elektronik postalar ve yazışmalar haberdar olduğunu kanıtladı.

Federasyon Başkanı Guðni Bergsson önce saldırının sadece fiziksel olduğunu düşündüğünü belirterek özür dilemiş krizin daha da büyümesinin ardından istifa kararı almıştı.

Halihazırda İsveç'in IFK Göteborg kulübünde oynayan futbolcu için açıklama yapan kulüp konu hukuki olarak kapansa da iddiaları ciddiye aldığını duyurdu.