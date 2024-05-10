İYİ Parti'den kimler geldi, kimler geçti!

Ajans Haber / Ulaş Kaya

2017 yılında, büyük oranda MHP'den kopan isimlerle kurulan İYİ Parti, aradan geçen 7 yılda kurucu kadrosunun neredeyse tamamına yakınını kaybetti.

Birbirinden önemli siyasi figürleri çatısı altında toplayan İYİ Parti, özellikle son üç yılda adeta yaprak dökümü yaşadı.

Yerel seçim mağlubiyetinin ardından genel başkan değişimiyle sonuçlanan İYİ Parti'deki istifalar sürecine gelin yeniden ışık tutup, hafızalarımızı tazeleyelim.

Yusuf Halaçoğlu / Özcan Yeniçeri / Nevzat Bor

İYİ Parti'nin kuruluşunun üzerinden henüz 1 yıl geçmişti ki partinin kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor kameraların karşısına geçerek istifa ettiklerini açıkladı.

Parti içi demokrasinin işletilmediği ve partinin kuruluşunda yer alan isimlere vefasızlık yapıldığı gibi ortak eleştirilere değinen 3 isim, partinin ilk kayıpları oldu.

Ümit Özdağ

İYİ Parti'yi derinden sarsan ilk istifa ise 2021 yılında Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, o dönem İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavucu'yu "FETÖ ile iltisaklı" olmakla suçlayarak parti içindeki ilk büyük tartışmayı başlattı.

Kavuncu'nun suç duyurusunun ardından partiden ihraç edilen Özdağ, mahkeme kararıyla partisine geri dönse de kısa süre sonra istifa ederek Zafer Partisi'ni kurma kararı aldı.

Yavuz Ağıralioğlu

Özdağ'ın ardından partideki ikinci önemli istifa Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Partide TBMM Grup Başkanvekilliği ve Parti Sözcülüğü gibi önemli görevler üstelenen BBP kökenli Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamış ve Millet İttifakı'na karşı çıkmıştı.

Ağıralioğlu, Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılıp birkaç gün sonra geri dönmesinin ardından seçim sonucunu beklemeden partiden istifa etti.

Aytun Çıray

İYİ Parti'deki istifa rüzgarı, seçim mağlubiyetinin ardından tam manasıyla fırtınaya dönüştü. CHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye katılan ve CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının mimarlarından olan Aytun Çıray, Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma sürecini hatalı bulan isimlerin başında geliyordu.

Çıray genel seçimlerden birkaç gün sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Durmuş Yılmaz

İYİ Parti'deki kan kaybı Durmuş Yılmaz ile devam etti. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partinin en önemli ekonomi kurmaylarından biri olarak biliniyordu. 14 Mayıs eçimlerinde milletvekili listelerinde kendisine yer bulamayan Yılmaz, partisinden istifa etti.

Cahit Kale

İYİ Parti'de genel seçim sürecinde istifa eden bir diğer isim Cahit Kale oldu. Kale, istifasına yönelik yaptığı açıklamada, “Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahad Andican

Merkez sağ siyasetin önemli isimlerinden, eski ANAP Milletvekili Ahad Andican da seçimden sonra istifa edenler kervanına katıldı. 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı gösterilmeyen Andican, "İYİ Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkânı kalmamıştır" diyerek partisinden istifa etti.

Ümit Dikbayır

Partiyi derinden sarsan istifalardan biri de Ümit Dikbayır'dan geldi. Akşener'e yakınlığıyla bilinen ve Altılı Masa'nın dağılması sürecinde Akşener'in kararını destekleyen isimlerden biri olan Dikbayır, seçimlerin ardından hakkında çıkan "taciz" iddialarının ardından parti yönetimini sert sözlerle suçladı.

“Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği"

İdris Nebi Hatipoğlu

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili olarak parlamentoya giren Hatipoğlu, yerel seçim öncesi partisinden istifa etti ve brkaç gün sonra da AK Parti'ye katılarak AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Yerel seçim sürecinde istifa eden br diğer isim İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu oldu. İYİ Parti'nin yerel seçim için belirlediği "hür ve müstakil" stratejisini eleştiren Yanıkömeroğlu partisinden istifa etti ve bir süre sonra CHP'ye katıldı.

Salim Ensarioğlu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir bulvara "Şeyh Sait" adını vermesinin ardından kamuoyunda başlayan tartışmalara katılan Salim Ensarioğlu, partisiyle zıt düşen görüşlerinin ardından, parti içinden gelen baskılar sonucu istifa kararı aldı.

Bahadır Erdem

İYİ Parti'nin yerel seçimde Ankara ve İstanbul özelinde CHP ile iş birliği yapmasını savunan Bahadır Erdem de "hür ve müstakil" stratejisine karşı çıkan isimlerin başında geliyordu. Parti yönetimiyle arasındaki ayrılık derinleşen Erdem, yerel seçim öncesi partisinden istifa etti. Erdem, geçtiğimiz günlerde CHP'ye katıldı.

Taylan Yıldız

Kamuoyunda "internetçi abi" olarak bilinen ve İYİ Parti'nin gelecekteki önemli isimlerinden biri olacağı konuşulan Taylan Yıldız, 14 Mayıs genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Partinin temayül yoklamasının ardından yeterli oyu bulamayan Yıldız, sçeimin ardından partisinden istifa etti.

Ece Güner

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin İstanbul ve Ankara'da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ümit Özlale

İYİ Parti'nin önemli isimlerinden, İzmir Milletvekili Ümit Özlale de yerel seçimlerin ardından istifa eden isimlerden biri oldu. Özlale, "Partimizin ilk günlerdeki heyecanı kalmamıştır." diyerek partiden ayrıldığını duyurdu.