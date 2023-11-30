İstanbul'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şimşekler geceyi aydınlatırken bir binanın çatışına yıldırım isabet etti.

BEYKOZ'DA TOPRAK KAYMASI: 3 EV BOŞALTILDI

Beykoz'da gün boyu devam eden sağanak yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

Olayın yaşandığı sokaktaki 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

SİLİVRİ'DE DERE TAŞTI: YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI

Silivri'de de kuvvetli yağışın ardından dere taştı. Derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Halkalı’daki Yarımburgaz caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SANAYİ SİTESİNİ SU BASTI: YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışın etkili olduğu ilçelerden Büyükçekmece'de Beykent Sanayi Sitesi içerisindeki bazı caddeleri su bastı. Caddede ilerlemeye çalışan araçların bazıları suya gömüldü.

KADIKÖY'DE 14 KATLI BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Kadıköy'de de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

SARIYER'DE SEMT PAZARINI SU BASTI

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde kurulan semt pazarını su bastı.

Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle rögardan taşan su pazar yerini göle çevirdi.