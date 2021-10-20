İstanbul'da pırlanta skandalında 2. perde

Dünyanın en büyük pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşlarından birinin İstanbul ofisinin milyonlarca dolarlık pırlanta satışında müşterilere yanıltıcı bilgi verdiği iddia edildi.

İddiaların odağındaki Belçika merkezli HRD Antwerp firması konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "mutsuz bir evlilik" olarak nitelendirilen Türkiye'deki ortaklığın sona erdirildiği duyuruldu.

İstanbul'da kalitesiz pırlantalara sertifika verilerek milyonlarca dolarlık sahtekarlık yapıldığı iddia edildi.

Merkezi Belçika'da bulunan pırlanta değerlendirme kuruluşu HRD Antwerp, iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

HDR Antwerp CEO’su Ellen Joncheere, Türkiye ofisiyle ilişkilerini "mutsuz evlilik" olarak tanımladı. 6 yıl önce kurulan ortaklık için, "Yıllarca süren zor evlilik" değerlendirmesi yapan şirketin CEO’su, İstanbul’daki firmayla anlaşmalarının son erdiğini de duyurdu.

Aynı şekilde Dubai’deki ortaklık da sona erdirildi. Firma, müşterilerde olumsuz etki yaratan hususların giderilmesi için çalışacağını da belirtti. HRD Antwerp, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilerken, sorgular için hazır olacağını da internet sitesinden duyurdu.

İSTANBUL'DAKİ FİRMADAN AÇIKLAMA

HRD Antwerp'in İstanbul ortağı olduğunu belirten firma ise yaptığı açıklamada, iddialara yönelik haberlerin kasıtlı ve maksatlı olduğunu savundu. İstanbul'daki faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğine değinmeyen söz konusu firma, "Tüm sertifikalarımızın arkasındayız" dedi.

KALİTESİZ PIRLANTALARA SERTİFİKA

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan birisi, yıllar önce İstanbul’da ofis açıp mücevher ve kuyum sektörüne hizmet vermeye başladı. Bu kuruluşun değerli taşlara verdiği değerlendirme ve derecelendirme sertifikası ile sektördeki mücevher fiyatları belirleniyordu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; son yıllarda bu firmanın İstanbul şubesi, kendilerine istedikleri tutarda ödeme yapan birçok mücevher ve kuyum markasına sertifikalar verdi.

Çok sayıda vatandaş da bu sertifikaya güvenerek kalitesiz pırlantalara değerinin çok üzerinde ödeme yaptı. Yapılan bu usulsüzlüklerle milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı belirtiliyor. Aldıkları değerli taşların kalitesinin düşük olduğunu fark eden vatandaşlar ise alışveriş yaptıkları sektörün önde gelen mağazalarına giderek şikayetçi oldu. Ancak bu mağazalar sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, sorumlunun sertifikayı veren şirket olduğunu belirtti.

MERKEZE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET

Bunun üzerine firmanın Belçika’daki merkezine konuya ilişkin Türkiye’den çok sayıda şikayet gitti. Belçika’dan Türkiye’ye gelen yetkililer, İstanbul ofisinin lisansını 11 Ekim 2021’de iptal edip müşterilerine artık İstanbul’dan hizmet vermeyeceklerini, hizmet almak isteyenlerin Belçika ofisiyle irtibat kurmaları gerektiğini dile getirdi.

DUBAİ'DE DE BENZER DURUM VAR

Milyarlarca dolarlık vurguna ilişkin ise herhangi bir adım atılmadı. Bu arada İstanbul’da yaşanan usulsüzlük iddialarının benzerinin firmanın Dubai ofisinde de yaşandığı, denetimden geçen Dubai ofisinin de İstanbul ile aynı tarihte kapatıldığı öğrenildi.