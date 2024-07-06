İstanbul semalarında gök taşı görüntülendi

İstanbul’da gökyüzünde gözlemlenen bir gök taşı, şehrin çeşitli bölgelerinde vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşlar, bu etkileyici doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Gök taşının düştüğü anlar, bu anı deneyimleyenler için bir heyecan kaynağı oldu.

Çevre illerden de görüldü

Gök taşının nereye düştüğü henüz belirlenemese de; gök taşının Ankara, Sakarya, Kocaeli, Çorum semalarında da görüldüğü bildirildi.

İşte Ankara'daki görüntü: