İstanbul semalarında gök taşı görüntülendi
İstanbul dahil birçok ilde gökyüzünde gözlemlenen gök taşı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşlar gök taşının düşüşünü heyecanla izledi.
İstanbul’da gökyüzünde gözlemlenen bir gök taşı, şehrin çeşitli bölgelerinde vatandaşların dikkatini çekti.
Vatandaşlar, bu etkileyici doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
Gök taşının düştüğü anlar, bu anı deneyimleyenler için bir heyecan kaynağı oldu.
Çevre illerden de görüldü
Gök taşının nereye düştüğü henüz belirlenemese de; gök taşının Ankara, Sakarya, Kocaeli, Çorum semalarında da görüldüğü bildirildi.
İşte Ankara'daki görüntü:
Ankara semalarında göktaşı olduğu düşünülen bir cisim görüntülendi⬇pic.twitter.com/JoO8qptW15— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 5, 2024
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