İsrail, Hamas’ın kripto para hesaplarını dondurdu

İsrail polisi bugün yaptığı açıklamasında “İsrail Polisi Siber Birimi, Savunma Bakanlığı, İsrail Güvenlik Ajansı ve diğer ulusal istihbarat kurumlarıyla işbirliği içinde, Hamas tarafından faaliyetlerine fon sağlamak için kullanılan kripto para hesaplarını başarıyla dondurdu.

Siber Polis Birimi İngiliz polisiyle koordineli bir şekilde çalışarak İngiliz ‘Barclays’ bankasında bulunan ve Hamas tarafından bağış paralarının yatırılması amacıyla detayları yayınlanan bir hesabı daha dondurmayı başardı.

İsrail Polisi, Savunma Bakanlığı ve diğer ortaklar terörün finansmanına karşı mücadeleye ve terör örgütlerinin stratejik mali varlıklarını hedef almaya devam edecektir” denildi.