'Işıklar yanıyor' paylaşımı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu ile ilgili verilen kararı, 'hak ihlali' olarak değerlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti. Bunun ardından AYM üyesi Engin Yıldırım skandal bir paylaşıma imza attı. Yıldırım, AYM binasının gece çekilmiş bir fotoğrafını 'Işıklar yanıyor' ifadeleri ile Twitter hesabından paylaştı. Yıldırım'ın paylaşımına tepki yağarken, sosyal medyada askeri vesayet dönemlerine ilişkin hazırlanan bir video çokça kez paylaşıldı. Video, 'Işıklar yanıyor ne demek?' sorusuna yanıt arayanlara gerekli cevabı veriyor.

"Işık yanıyorsa, bunun tek anlamı vardı"



🔹Anayasa mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" söylemi akıllara darbe dönemilerini getirdi. Mehmet Ali Birand, darbe döneminde kullanılan o ifadeleri programında bu sözlerle özetlemişti.

VesayetçiAYM pic.twitter.com/Y8UbaI6vJF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 13, 2020

Türkiye, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımını konuşuyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmettiği kararı, AYM, 'hak ihlali' olarak değerlendirdi. Berberoğlu'nun yeniden Meclis'e dönüp dönmeyeceği tartışılırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara direnerek, yeniden yargılamaya gerek olmadığını bildirdi. Ne olduysa bu kararın ardından oldu.

'IŞIKLAR YANIYOR' NOTU İLE AYM FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından tepki çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. AYM binasının gece çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "Işıklar yanıyor' notunu ekledi.

Yıldırım'ın paylaşımı sonrası deyim yerinde ise ortalık karıştı. Yıldırım'a vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı. Kendilerini muhalif olarak tanımlayan yazarlar ve sanatçılar ise her zaman olduğu gibi Yıldırım'a övgüler dizdi.

'IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?' SORUSUNA YILLAR ÖNCEKİ VİDEO YANIT OLDU

Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımının darbelere tanıklık etmiş birçok kişi ne anlama geldiğini anladı. Gençler ise, 'Işıklar yanıyor ne demek?' sorusuna yanıt aradı.

O sırada bir duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32.Gün isimli program için yıllar önce hazırlanan bir video sosyal medyada çokça paylaşıldı.

"15 EKİM GECESİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NIN IŞIKLARI SABAHA DEK YANIYORDU?"

Videoda, her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerinde ışık yanıp yanmadığına bakıldığı ifade ediliyor. Bir sorun yok ise ışıkların yanmadığını, bir sorun var ise ışıkların yanık olduğuna dikkat çekiliyor.

Belgesel niteliğindeki görüntülerde, '15 Ekim gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıkları sabaha dek yanıyordu" sözleri yer alırken, AYM Üyesi Yıldırım'ın skandal paylaşımı yaptığı tarih de manidar olarak yorumlandı.