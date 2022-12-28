İran'dan Elon Musk'ın uydularına şartlı evet!

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Bakan Zarepur, yaptığı açıklamada, uydu interneti sağlayıcılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın 100 Starlink uydusunun İran’da internet desteği vermeye başladığıyla ilgili paylaşımına değinen Zarepur, uluslararası hukuka göre, "bir ülkede hizmet vermek isteyen her uydu işletmecisinin o ülkenin yasalarına uymak zorunda olduğunu" kaydetti.

İran’da bu hizmeti vermek isteyen sağlayıcılara İran yasalarını duyurduklarını dile getiren Zarepur, “Starlink de dahil, uydu interneti sağlayan operatörlerin faaliyete geçmesini memnuniyetle karşılıyoruz ama kanunları kabul etmeliler.” dedi.

Ülkede internet bağlantısı olmayan 3 bin köy bulunduğunu, bazı kentlerde de internette bölgesel sorunlar yaşandığını aktaran İranlı Bakan, “Bu adımla, onlar da internete ulaşma imkanı bulmuş olur.” ifadelerini kullandı.

İnternet ulaşmamış bölgelere yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Zarepur, İran’da internet hizmeti veren operatörlerinden birinin iflasını açıkladığını, diğer operatörlerin internet hizmeti için sunduğu tekliflerin ise değerlendirildiğini kaydetti.

Ülkedeki "olaylardaki tutumları nedeniyle" bazı medya platformlarına getirilen kısıtlamalara da değinen İranlı Bakan Zarepur, “Son zamanlarda operatörlerin uluslararası trafiği azaldı. Ama onların gelirleri sadece uluslararası trafikten elde edilmiyor. Buna mukabil toplam gelirlerinde artış oldu.” diye konuştu.

İran'da eylül ayında genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler sonrasında internet, sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına kısıtlamalar getirilmişti. Buna rağmen İranlı kullanıcılar, şifre kırıcı programlarla (VPN) uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Elon Musk, yaklaşık 100 Starlink uydusunun İran'da internet desteği sağladığını açıklamıştı.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.