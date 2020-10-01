İP'li vekillerden protesto bildirisi

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan “İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” listesinin yarattığı kriz büyüyor.

Aralarında çizik yiyen isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, bugün yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınladı. Yeni Genel Sekreter ile Genel Başkan yardımcıları seçimi öncesinde yayınlanan bildiride “partimize katkı vermeyi sürdüreceğiz” ifadesi yer aldı.

İYİ Parti Milletvekilleri Ahmet Çelik, Aydın Sezgin, Ayhan Erel, Aytun Çıray, Hasan Subaşı, Hayrettin Nuhoğlu, Hüseyin Filiz, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu birçok milletvekili ortak hazırlanan mutabakat metninde şu ifadeler yer aldı:

İYİ PARTİ'DE KAVGA!



🔹İYİ Parti Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı Serhat Yıldırım, partideki rahatsızlıklarını dile getirmek için Genel Merkezde @LutfuTurkkan ile toplantı gerçekleştirdi

🔹Akşener’in kuzeni Ümit Dikbayır’ın toplantıyı basıp Yıldırım’a saldırdığı ortaya çıktı pic.twitter.com/6N5p2iI4tc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 30, 2020

CİDDİ ENDİŞEMİZ VAR

* İYİ Parti, Türkiye'nin siyasal hayatı ve geleceği açısından çok önemli bir harekettir. Partimiz, ülkemizi normalleştirme, iyileştirilmiş, ileri bir demokrasi ile buluşturma, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisine, ekonomik büyümemize ve kalkınmamıza çok önemli katkılarda bulunacaktır. Kuruluşundan bu yana siyasete ve demokrasimizin daha da geriye gitmemesi için cesur, isabetli uğraş ve başarıları istikbaldeki işlerinin de teminatıdır.

* Bu anlayışla, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci olağan kongremizde partimizin muhatap kılındığı üzücü manipülasyon ve teşkilatlarımızın yönetimi ile ilgili bundan önceki kötü uygulamalardan duyduğumuz rahatsızlığı ve kaygıları kendilerine arz etmek üzere Antalya Milletvekilimiz Sayın Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etmişlerdir.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın bir partiye gönül verdiyse sopa mı yemeli? Utanmazlar, şerefsizler"



🔹İYİ Parti’de, genel merkeze gidip rahatsızlığını dile getiren partililer saldırıya uğradı

🔹İYİ Parti üyesi bir kadın, saldırıya uğradığı anları gözyaşları içerisinde anlattı pic.twitter.com/wxFq17yRTo — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 30, 2020

* Partimizin tüm organlarına saygımızı mutlak anlamda muhafaza etmekteyiz. Ancak, ikinci olağan kongremizde yapılan ve partimize verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin partimiz içindeki konumlarının akıbeti hususunda da ciddi endişelerimiz mevcuttur.

* Bu kaygılarımızın bir tezahürü olarak bir grup arkadaşımız ile meclis grup toplantımıza katılmamayı uygun gördük. Bazı arkadaşlarımız da meclis grup yöneticilerimizin seçileceği bu toplantıya iştirak ederek görüşlerimizi ifade edeceklerdir.

* Bundan sonra da partimize katkı vermeyi sürdürerek, İYİ Parti'nin sadık mensupları olarak, görevlerimizi özveri ile ifa edeceğiz, gelişmeleri de yakından izleyeceğiz.