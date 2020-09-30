Akşener'le görüşmek isteyince dayak yediler

Akşener ile görüştürülmeyen ve güvenlik ekipleri tarafından dışarıya çıkartılan grup darp edildiklerini iddia etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen bir grup partili ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Genel Merkeze farklı illerden gelen bir grup partili, 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili genel başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi.

Grup bir süre sonra görevliler tarafından binadan dışarıya çıkarıldı.

Dışarıya çıkarılan grup, içeride darp edildiklerini iddia etti.