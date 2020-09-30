AjansHaber.com.tr Siyaset Akşener'le görüşmek isteyince dayak yediler

Akşener'le görüşmek isteyince dayak yediler

İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili Meral Akşener'le görüşmek isteyince ortalık karıştı.

Akşener ile görüştürülmeyen ve güvenlik ekipleri tarafından dışarıya çıkartılan grup darp edildiklerini iddia etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen bir grup partili ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Genel Merkeze farklı illerden gelen bir grup partili, 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili genel başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi.

Grup bir süre sonra görevliler tarafından binadan dışarıya çıkarıldı.

Dışarıya çıkarılan grup, içeride darp edildiklerini iddia etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Davutoğlu'na büyük şok!
Akla ziyan talep: "Tüm yatırımları durdurun"
Ali Babacan, Mithat Sancar'ı telefonla aradı
Ünal Çeviköz'ün Türkiye karşıtı sözleri ilk değil
Yönetime isyan bayrağı açtı
Vali Gül’den İP'li Ümit Özdağ’a muhteşem cevap
4 belediye meclis üyesi CHP'den istifa etti