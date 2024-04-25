Whatsapp'tan yeni özellik: İnternetsiz dosya aktarımı!

WhatsApp, yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkıyor: WhatsApp, internet bağlantısı olmadan, yakındaki kişilerle belge ve medya paylaşımına olanak tanıyan bu özelliği test etmeye başladı. Peki bu özellikle internet olmadan WhatsApp üzerinden nasıl mesajlaşılır? Whatsapp'ta internet olmadan dosya aktarımı nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde gerçek zamanlı yapay zeka ile görsel oluşturma özelliğini sunan WhatsApp, bu kez de çevrimdışı dosya paylaşımı ile kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Belge, fotoğraf, video ve daha fazlasını içeren çeşitli dosya türlerini destekleyen yeni özellik kullanıcıların kolayca paylaşım yapmasını sağlayacak.

Android için beta güncellemesiyle ortaya çıkan özellik, kullanıcıların yakın çevresindeki diğer cihazlarla dosya paylaşımını kolaylaştırırken, gizlilik ve güvenlik kontrolünü de kullanıcılara sağlıyor.



Airdrop gibi çalışacak

WABetaInfo tarafından Android için WhatsApp beta v2.24.9.22’de tespit edilen özellik, "People Nearby (Yakındaki Kişiler)" olarak isimlendirildi. Platformun "Yakındaki Kişiler" özelliği Android'in "Nearby Share" veya Apple'ın "AirDrop"u gibi çalışıyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği için internet gerekiyor mu?

Rapora göre, WhatsApp People Nearby cihazlar arasında dosya aktarımı için Bluetooth kullanıyor, dolayısıyla internet gerektirmiyor. WhatsApp uygulaması içinde özel bir ‘Yakındaki Kişiler’ bölümü olacak.

Yakındaki kişiler özelliği nasıl kullanılacak?

WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekiyor.Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içeriyor.

Yakındaki Kişiler seçeneği Ayarlar > Yakındaki Kişiler altında bulunabilir.Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları aramaya başlayacak.Ancak, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da karşılıklı olarak açık olması gerekiyor.

İnternet olmadan WhatsApp üzerinden nasıl mesajlaşılır?

WhatsApp, henüz internetsiz mesajlaşmaya olanak sağlamıyor.

Yeni özellik ne zaman gelecek?

Uygulama, Yakındaki Kişiler özelliğinin uçtan uca şifrelenmiş olduğunu yani telefon numaranızın keşif ve aktarım süreci boyunca gizli kalacağını belirtiyor. Şu an test aşamasında olan özelliğin Android veya iOS'a gelip gelmeyeceği veya WhatsApp'ın bu özelliği tüm kullanıcılarına ne zaman sunmayı planladığı henüz belirsizliğini koruyor.