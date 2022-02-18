İngiltere'de şiddetli Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Başkent Londra'da fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı şehirlerde ağaçlar yol kenarlarına devrildi.

İngiltere ve Galler'de birçok bölgede şiddetli fırtına binalarda ve araçlarda hasara neden olurken en az 2 kişi yaralandı.

Wells şehrindeki St. Thomas Kilisesi'nin kulesi de şiddetli rüzgarlar nedeniyle düştü.

Londra Polis Teşkilatı da fırtına nedeniyle "kırmızı uyarı" yayınladı.

Tren seferleri durduruldu

Fırtına sebebiyle Londra ve Galler'de tren seferleri durduruldu.

Havacılık alanında araştırmalar yürüten Cirium şirketi de fırtına nedeniyle en az 436 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlara seyahat planlarını iptal etmeleri ve acil olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kurumu, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksama, elektrik kesintileri ve mobil kapsama kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.