İngiliz medyasından Macron'a lakap: Teneke Napolyon!

Son dönemde yaptığı hamlelerle, Merkel sonrası Avrupa'nın liderliğine soyunan Macron'a İngiliz medyası acımadı. Cumhurbaşkanı Macron, Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın başarısız bir taklidi olarak nitelendirildi ve "Teneke Napolyon" başlıklarına maruz kaldı.

Fransa'dan üzerinden Manş Denizi'ni kullanarak İngiltere'ye geçmeye çalışan 32 göçmenin boğularak ölmesi İngiltere'de infiale neden oldu. Macron'a beş maddelik bir mektup yazan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa’dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşması yapılması gerektiğini savundu.

Macron'un göçmenler konusunda tutarsız davrandığını yazan İngiliz medyası; Macron’un öfke nöbetleri geçirdiğini ve mantıksız politikalar izlediğini belirterek, "Teneke Napolyon" başlığı ile adeta alay etti.

Macron'un, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Quirinal Sarayı'nda bir araya gelerek çeşitli alanlarda ikili işbirliğini içeren anlaşmalara imza atması, Avrupa'da yeni bir eksen arayışında olduğu yorumlarına neden olmuştu.

Macron'un Avrupa'yı dizayn etme hamleleri İngiltere ve Almanya'da rahatsızlığa neden olurken, Belarus üzerinden Avrupa'yı tehdit eden göçmen sorununa Fransa'nın seyirci kalması, Macron'u hedef adam haline getirdi.