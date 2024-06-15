İllere göre kurban kesim noktaları!
Kurban Bayramı'na sayılı saatler kalırken büyükşehirlerde kurban kesecek vatandaşlar toplu kesim noktalarını araştırmaya devam ediyor. İşte, illere göre güvenli kurban kesim alanları...
Milyonlarca kişi tarafından araştırılan kesim noktaları belli oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki kurban kesim ve satış alanları belirlendi.
Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre kurban kesim yerlerinde hijyen ve düzen için gerekli tüm önlemler alındı.
İstanbul’da kurban kesim ve satış yerleri
Avrupa Yakası
Eyüpsultan: Alibeyköy ve Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanları.
Bahçelievler: Yenibosna Merkez Mahallesi, Çobançeşme Kurban Pazarı.
Esenler: Atışalanı Kurban Pazarı.
Sarıyer: Zekeriyaköy ve Kilyos kurban satış alanları.
Anadolu yakası
Ümraniye: Hekimbaşı Kurban Pazarı.
Pendik: Çamlık Mahallesi Kurban Pazarı.
Maltepe: Gülsuyu Mahallesi, Altayçeşme Kurban Pazarı.
Kartal: Uğur Mumcu Mahallesi Kurban Pazarı.
Ankara’da kurban kesim ve satış yerleri
Merkez İlçeler
Altındağ: Karapürçek Mahallesi Kurban Pazarı.
Mamak: Ortaköy Mahallesi Kurban Pazarı.
Keçiören: Ovacık Mahallesi Kurban Pazarı.
Çankaya: Karataş Mahallesi Kurban Pazarı.
Çevre İlçeler
Yenimahalle: Yakacık Kurban Pazarı.
Sincan: Temelli Mahallesi Kurban Pazarı.
Etimesgut: Elvankent Kurban Pazarı.
İzmir’de kurban kesim ve satış yerleri
Merkez İlçeler
Bornova: Işıkkent Kurban Pazarı ve kesim alanı.
Karşıyaka: Örnekköy Kurban Pazarı.
Buca: Kaynaklar Mahallesi, Şirinyer Kurban Pazarı.
Konak: Gültepe Mahallesi Kurban Pazarı.
Çevre İlçeler
Menemen: Asarlık Kurban Pazarı.
Çiğli: Kaklıç Mahallesi Kurban Pazarı.
Narlıdere: Çamtepe Mahallesi Kurban Pazarı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya görede, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler arttırıldı.
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