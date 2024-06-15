İllere göre kurban kesim noktaları!

Milyonlarca kişi tarafından araştırılan kesim noktaları belli oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki kurban kesim ve satış alanları belirlendi.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre kurban kesim yerlerinde hijyen ve düzen için gerekli tüm önlemler alındı.

İstanbul’da kurban kesim ve satış yerleri

Avrupa Yakası

Eyüpsultan: Alibeyköy ve Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanları.

Bahçelievler: Yenibosna Merkez Mahallesi, Çobançeşme Kurban Pazarı.

Esenler: Atışalanı Kurban Pazarı.

Sarıyer: Zekeriyaköy ve Kilyos kurban satış alanları.

Anadolu yakası

Ümraniye: Hekimbaşı Kurban Pazarı.

Pendik: Çamlık Mahallesi Kurban Pazarı.

Maltepe: Gülsuyu Mahallesi, Altayçeşme Kurban Pazarı.

Kartal: Uğur Mumcu Mahallesi Kurban Pazarı.

Ankara’da kurban kesim ve satış yerleri

Merkez İlçeler

Altındağ: Karapürçek Mahallesi Kurban Pazarı.

Mamak: Ortaköy Mahallesi Kurban Pazarı.

Keçiören: Ovacık Mahallesi Kurban Pazarı.

Çankaya: Karataş Mahallesi Kurban Pazarı.

Çevre İlçeler

Yenimahalle: Yakacık Kurban Pazarı.

Sincan: Temelli Mahallesi Kurban Pazarı.

Etimesgut: Elvankent Kurban Pazarı.

İzmir’de kurban kesim ve satış yerleri

Merkez İlçeler

Bornova: Işıkkent Kurban Pazarı ve kesim alanı.

Karşıyaka: Örnekköy Kurban Pazarı.

Buca: Kaynaklar Mahallesi, Şirinyer Kurban Pazarı.

Konak: Gültepe Mahallesi Kurban Pazarı.

Çevre İlçeler

Menemen: Asarlık Kurban Pazarı.

Çiğli: Kaklıç Mahallesi Kurban Pazarı.

Narlıdere: Çamtepe Mahallesi Kurban Pazarı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya görede, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler arttırıldı.