İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin 1992 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Böylelikle 2022 içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 106'ya yükseldi.