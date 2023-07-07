İkinci el satışta yeni düzenleme!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici tarafından tavsiye edilen liste fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini hatırlatarak, düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan nitelikteki ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Bu düzenlemeye aykırı her bir ilanın, Bakanlıkça ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceği ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiğinin tespit edildiği belirtilirken, ayrıca bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberlerin Bakanlığa ulaştığına dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da kısıtlama kapsamında değerlendirilecek ve ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir."