İki ülke daha Bayraktar TB2'ye talip olacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Libya'da, Karabağ'da, Ukrayna'da ve TSK'nın Suriye ve Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda denge değiştirici unsur olarak sahneye çıkan Bayraktar TB2 SİHA, Latin Amerika ülkelerinden Uruguay ve Ekvador'un da takibine girdi.

6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin Türk İHA ve SİHA'ları ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Savunma sanayimizle ilgililer. SİHA'lar yakından takip ediliyor, bir oyun değiştirici olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Baykar tarafından geliştirilen milli SİHA Bayraktar TB2, Libya, Katar, Etiyopya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yerli sisteme; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Slovakya, Letonya, Fas, Malezya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Pakistan ve Irak da yoğun bir ilgi gösterirken, Bayraktar TB2 SİHA bu yıl içinde Polonya'ya ihraç edilecek.