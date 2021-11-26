IKEA, Tokyo'da 1 dolardan ucuza daire kiraya verecek

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir daire kiralayacak.

10 metrekarelik daire Shinjuku'da bulunuyor. IKEA, dairenin aylık kirasının 99 yen, yani ayda bir dolardan daha az olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada sadece bir ünitenin kiralanacağı belirtildi. İçindeki tüm mobilyalar IKEA'dan olan daire için 20 yaşın üzerindeki kiracılar 3 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.

IKEA'nın seçtiği kiracı, 15 Ocak 2023'e kadar sürecek bir kontrat imzalayacak.

IKEA, 10 metre kareyi verimli bir şekilde kullanabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.