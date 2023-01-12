İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına ilk yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı ile ilgili iddialarına yanıt geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait "troll" ordusu olduğunu iddia etmiş ve bu yapının başında Emin Şen isminin olduğunu belirtmişti.