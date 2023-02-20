Icardi ayrılıyor mu? Yeni adresi çok şaşırttı!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin ailesine daha yakın olmak için Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olacağı iddia edildi.
Galatasaray'da Mauro Icardi için Brezilya basınında flaş haberler yayınlandı. Brezilyalı gazeteci Ezequiel Dominguez'e göre Icardi, Brezilya'ya transfer olmak için Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Ailesine yakın olmak istiyor
Habere göre Icardi, Galatasaray ile olan sözleşmesini sonlandırmak istiyor. Arjantinli yıldızın, Wanda Nara ve çocuklarına daha yakın olabilmek için Gremio'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.
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