Icardi ayrılıyor mu? Yeni adresi çok şaşırttı!

Galatasaray'da Mauro Icardi için Brezilya basınında flaş haberler yayınlandı. Brezilyalı gazeteci Ezequiel Dominguez'e göre Icardi, Brezilya'ya transfer olmak için Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Ailesine yakın olmak istiyor

Habere göre Icardi, Galatasaray ile olan sözleşmesini sonlandırmak istiyor. Arjantinli yıldızın, Wanda Nara ve çocuklarına daha yakın olabilmek için Gremio'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.