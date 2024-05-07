Hull City, teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Başkan olarak vermek zorunda kaldığım en zor karar oldu. Geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı ve bir değişiklik yapma zamanı geldi. Felsefemiz açık, bu kulübü ileriye götürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rosenior yönetimindeki Hull City, bu sezon ligi 7. sırada bitirerek Premier Lig'e yükselmek için play-off oynama şansını kılpayı kaçırdı.