Bakan Albayrak'tan Pençe Kaplan Operasyonu şehitleri için baş sağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 18, 2020