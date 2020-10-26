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Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüphelenilen 2 teröristten biri takip sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

 

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