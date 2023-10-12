Hamas’ın üst düzey bir subayı öldürüldü!

İsrail Hava Kuvvetleri bu sabah yaptığı açıklamada “Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Gazze Şeridi'ni çevreleyen topluluklara sızan ajanların kullandığı operasyonel komuta merkezlerini vurarak, gece boyunca (Perşembe) Hamas terör örgütünün seçkin güçleri Nukhba'yı hedef alan bir saldırı dalgası gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın Nukhba seçkin kuvvetlerinin Cumartesi günü sızan önde gelen kuvvetlerden biri olduğunu vurgulayan İsrail Hava Kuvvetleri, “IAF uçakları Refah Tugayı'nda üst düzey bir Hamas deniz subayı olan Muhammed Ebu Şamla’yı vurdu” açıklamasını yaptı. Ebu Şamla'nın evinin ‘deniz silahlarının depolanması için kullanıldığı’ ifade edildi.