Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de yaşanan ve can kayıplarımızın olduğu büyük depremin ardından tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı... Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak?" iddialarında bulunarak "Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım.." dedi.

"Kan merkezimiz ayakta ve hizmet vermektedir"



Gürsel Tekin'e cevap, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan geldi. Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." ifadelerini kullanarak Kan merkezinin fotoğrafını paylaştı.

İşte o tweet: