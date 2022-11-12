Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 52 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 823 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 827 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 550 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 993 megavatsaat elektrik ihracatı, 25 bin 323 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.