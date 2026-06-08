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AjansHaber Gündem Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Zirvesi’nde İstanbul Bildirisi imzalandı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Zirvesi’nde İstanbul Bildirisi imzalandı

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile İstanbul’da bir araya geldi. Bölgesel iş birliği ve ortak projelerin ele alındığı toplantının sonunda taraflar İstanbul Bildirisi’ni imzaladı.

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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Zirvesi’nde İstanbul Bildirisi imzalandı

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katıldı. Bakanlar, toplantı kapsamında İstanbul Bildirisi'ni imzaladı.

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