Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Zirvesi’nde İstanbul Bildirisi imzalandı

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katıldı. Bakanlar, toplantı kapsamında İstanbul Bildirisi'ni imzaladı.
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#Gündem / 08 Haziran 2026
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
#Gündem / 08 Haziran 2026
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