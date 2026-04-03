Şehit olan 20 askerin uçağına ilişkin kriminal rapor çıktı: Dış müdahale izi yok

11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde düşen "68-1609" kuyruk numaralı uçağa ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tahkikat devam ediyor. Gürcistan ile yapılan adli işbirliği çerçevesinde Türkiye’ye getirilen enkaz parçaları ve deliller üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı.

Kriminal rapor: "Patlayıcı ve şarapnel izi bulunmadı"

Soruşturma dosyasına giren Jandarma Genel Komutanlığı kriminal raporunda, uçak enkazı üzerinde yapılan teknik incelemelerde, herhangi bir mühimmat isabeti veya şarapnel izine rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca el yapımı patlayıcı düzeneği (EYP) veya yangın hızlandırıcı petrol türevi maddelerin izine de rastlanılmadığı, yapılan element analizlerinin temiz çıktığı kaydedildi.

Teknik inceleme sürüyor

Uçağın kesin düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, TUSAŞ ve MKE uzmanlarının analizleri sürüyor. Hazırlanacak kaza kırım ön raporunun ardından kesin raporun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.