Kalın: "Türkiye kriz masalarında söz sahibi bir aktör haline geldi"

MİT Başkanı İbrahim Kalın, MSÜ’deki konferansta Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizlerdeki rolünü değerlendirdi. Kalın, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de mesajlar verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesinde kursiyer subaylara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güvenlik mimarisi, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MSÜ’de “Hibrit tehditler” konferansı

Kalın, MSÜ Harp Enstitülerinde düzenlenen “Hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi” konulu konferansta, değişen küresel güvenlik ortamına dikkat çekti.

MSÜ’nün stratejik önemine vurgu yapan Kalın, üniversitenin milli bilinç açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Türkiye artık süreci yöneten bir aktör”

Türkiye’nin uluslararası krizlerdeki konumuna işaret eden Kalın, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz.”

Kalın, Türkiye’nin artık uluslararası süreçlerde belirleyici bir rol üstlendiğini söyledi.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu

Kalın, terörle mücadele kapsamında yürütülen sürece ilişkin değerlendirmesinde, sürecin devlet politikası olduğunu vurguladı.

MİT Başkanı Kalın, şunları kaydetti:

“Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bugüne dek PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak’ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri hassasiyetle aştık. Devletimizin planladığı yol haritası çerçevesinde ilerleyen sürecin, toplumun her kesiminin desteği, sağduyusu, sabrı ve yapıcı tutumuyla başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır. Önümüzdeki dönemde de ihtiyatı elden bırakmadan ve kararlılıkla sürecin nihayete erdirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Bölgesel güvenlik ve MİT’in kapasitesi

Suriye ve Irak’taki gelişmelerin Türkiye’nin güvenlik politikaları açısından önemli fırsatlar ve riskler barındırdığını belirten Kalın, istihbarat kapasitesinin sürekli geliştirildiğini ifade etti.

Kalın, MİT’in hem insan hem teknik istihbarat alanında daha güçlü hale geldiğini de vurguladı.

