Diyarbakır’da Yapı Kredi şubesine silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen olayda, Koç Holding çatısı altındaki Yapı Kredi Bankası’nın merkez şubesine gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay gece saatlerinde gerçekleşti

Bankanın kapalı olduğu sırada düzenlenen saldırıda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saldırının gerçekleştiği alan güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürüttü.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Saldırının ardından kentteki diğer Yapı Kredi şubelerinin çevresinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.