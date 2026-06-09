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AjansHaber Gündem Dışişlerinde yeni görevler: Bakan Fidan büyükelçi atamalarını tebliğ etti

Dışişlerinde yeni görevler: Bakan Fidan büyükelçi atamalarını tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde görev yapacak yeni büyükelçi ve daimi temsilcilere atama kararlarını tebliğ etti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Dışişlerinde yeni görevler: Bakan Fidan büyükelçi atamalarını tebliğ etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yapılan görevlendirmeler kapsamında birçok büyükelçilik ve daimi temsilcilikte görev değişikliğine gidildi.

Buna göre, Tahran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Türkiye’nin ilk Reykjavik Büyükelçiliğine Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Muskat Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (İran) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hüseyin Ergani, Amman Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hakan Karaçay, Mogadişu Büyükelçiliğine Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan, Aşkabat Büyükelçiliğine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şener Cebeci, Kuveyt Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Can Oğuz, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Üsküp Büyükelçiliğine Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş’ın görevlendirilmesine karar verildi.

Ayrıca, Bujumbura Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Haydar Kerem Divanlıoğlu, Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Hüseyin Özdemir, Doha Büyükelçiliğine Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Lahey Büyükelçiliğine BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Gaboron Büyükelçiliğine AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Vesime Ela Beşkardeş Karagöl, Hartum Büyükelçiliğine Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Banjul Büyükelçiliğine Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Gökmen, Helsinki Büyükelçiliğine Manama Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak görevlendirildi.

Fidan’ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

“Kiev Büyükelçiliğine Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kinşasa Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Senem Güzel, Kişinev Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Nazmiye Başaran, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Elçi Raziye Bilge Koçyiğit, Manama Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Necati Sancaktutan, Manila Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Kaan Esener, Maputo Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayça Oşafoğlu İnam, Nairobi Büyükelçiliğine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Selin Özaydın, Seul Büyükelçiliğine Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TallinBüyükelçiliğine Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü Büyükelçi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Windhoek Büyükelçiliğine BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi Fikriye Aslı Güven.”

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