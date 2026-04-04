Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 31 Mart’ta gözaltına alınan Bozbey ile 56 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 7 zanlı şüpheli olarak ifade verdi.

Savcılık, Bozbey’in kardeşi ve 51 zanlıyı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bozbey’in eşi, kızı, kardeşi ve bazı diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimlik, Bozbey’i “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlarından tutukladı.