AjansHaber Gündem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tutuklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tutuklandı

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suç örgütü, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 31 Mart’ta gözaltına alınan Bozbey ile 56 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 7 zanlı şüpheli olarak ifade verdi.

Savcılık, Bozbey’in kardeşi ve 51 zanlıyı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bozbey’in eşi, kızı, kardeşi ve bazı diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimlik, Bozbey’i “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlarından tutukladı.

Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Erdoğan, Hamas heyetiyle görüştü
